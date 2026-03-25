泰女來台遭控制賣淫 母跨國求助警5分鐘救人、瓦解竹聯幫人口販運集團

員警在超商內營救被控制賣淫的泰國籍女子。（中壢警分局提供）

20歲泰國籍女子「小安」與同鄉陳女被介紹來台坐檯陪酒、聲稱2週可賺6萬元，不料入境後即遭竹聯幫信堂冠信會柯姓組長為首的人口販運集團控制行動、強迫從事性交易，小安的母親因遲遲聯繫不到女兒，持定位資訊向泰國官方求助，警政署接獲訊息立即轉知中壢警分局，短短5分鐘內即救出2女，檢警向上追查瓦解人販集團，桃園地檢檢署今（25）日偵結依組織犯罪、人口販運防制法等罪嫌起訴柯男等9人。

檢警調查，「小安」與18歲的陳女在泰國時經友人介紹來台工作，對方稱只要「坐檯陪酒」，短短2週即可賺取新台幣5至6萬元，且雇主還出資支付機票費用，不料2女入境被帶往住宿地點，護照與行李即遭扣留，更被強迫從事性交易，即便月事來潮仍被要求接客，行動亦遭人監控，難以對外求援。

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小安的母親因遲遲聯繫不到女兒，提供女兒先前的手機定位資訊向泰國貿易經濟辦事處求助，案經警政署國際組特勤科轉報，中壢警分局於去11月26日晚間9點接獲通報，立即展開營救行動，員警前往中壢區永興街一處超商清查，獲報後短短5分鐘內即救出被帶往採購生活物資的被害人2女，並當場逮捕負責監控的27歲李女，隨即報請桃園地檢署指揮擴大偵辦。

檢警深入追查發現，該集團以竹聯幫信堂冠信會46歲柯姓組長為首，透過45歲黃男及30歲陳女負責招募泰籍女子來台從事陪酒與性交易；26歲黃男負責監控女子外出行蹤；27歲李女與56歲黃男負責整理房務、提供飲食及招攬男客；25歲葉男、39歲詹男及24歲鄒男則擔任馬伕，負責載送女子外出陪酒及性交易，堪稱是黑幫掌控、分工明確的人口販運及應召組織。

全案經檢警收網，成功於桃園國際機場攔查企圖出境避風頭的陳女、黃男、葉男及鄒男等4人到案，另持續展開數波查緝行動，將主嫌柯男等9人全數查緝到案，並查扣新台幣、日幣、港幣、泰銖及美金等不法所得共37萬餘元、行動電話13支及筆記型電腦1台等證物。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方絕不容許犯罪集團以誘騙或控制方式剝削外籍人士牟利，將持續掃蕩幫派犯罪及人口販運等不法行為，並呼籲民眾若發現疑似人口販運或遭非法控制情形，應立即向警方通報，共同守護社會治安與人身安全。

竹聯幫信堂冠信會犯罪組織將受害泰國女子控制在這處暗巷內房屋。（中壢警分局提供）

竹聯幫信堂冠信會柯姓組長被警方拘提到案。（中壢警分局提供）

警方查扣人口販運集團的外幣及新台幣及手機等犯罪證物。（中壢警分局提供）

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