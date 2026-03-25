奧迪女忽外切內切 還暫停黃網線「瞧」後車 台南警：至少罰6千元

白色奧迪轎車女駕駛暫停在台南東區東門路二段的黃網線區內，還開車門瞧了後車，這違規行為被南市一分局警方開出紅單、至少罰六千元台幣。（圖：截取自網路社群wowtchout）

有網友在網路社群po文，3月23日傍晚6點半許，1輛白色奧迪轎車行駛在台南東區東門路二段時忽然外切、內切，後方車輛按喇叭示警危險，奧迪女駕駛還把車暫停在黃網線區、開車門看後車，還在停紅燈時下車找後車駕駛理論。警方檢視影像認定女駕駛違反道交條例，已開紅單、至少開罰6千元。

po文網友說，白奧迪女駕駛切來切去、還說他逼車，停紅燈時說要叫警察，怎麼不去叫？只會用手指？有網友留言說，如檢舉對方無故停車會過耶。

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轄區市警一分局交通組說明，經查該案已受理民眾檢舉在案，經檢視相關檢舉影像後，確認白車女駕駛違規屬實，已依法製單舉發，白車女駕駛是違反《道路交通管理處罰條例》第43條規定，可處6000元至3萬6000元罰鍰。

南市警一分局呼籲，駕駛人在路上行車時應遵守交通規則，切勿驟然減速、煞車或於道路中暫停等危險駕駛行為，以維護其他用路人安全，警方會持續加強取締違規行為。

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