清明連假宜蘭防塞車 警方啟動交通快打

清明連假宜蘭防塞車，警方將啟動交通快打機制。（警方提供）

宜蘭縣政府預估清明4天連假，將湧入返鄉及出遊潮，國道5號南下路段預估4月3日清晨6點至晚間8點、4日清晨6點至下午5點為車多壅塞時段，針對縣內各景區疏導人車，縣警局將啟動「交通快打機制」，排除突發性壅塞。

宜蘭縣府交通處預估，清明連假首日國5雙向車流合計近8萬輛次，次日也有7.5萬輛次，南下車多；5日則開始出現北返車潮。縣內各風景區車流主要集中於4日、5日。

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台鐵因應清明疏運，4月2日至4月7日共計6天，全線加開各級列車總計165班，其中行駛經宜蘭地區包含彰化-台北-花蓮新自強列車EMU3000共8班；彰化-台北-台東新自強列車EMU3000共2班。

全台也有86條國道客運指定路線推出6折票價優惠，宜蘭縣府鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，力薦購買299元「台灣好行3日券」，不僅省荷包，更能輕鬆暢遊宜蘭各景點。

宜蘭縣警察局表示，各分局除編排警力加強墓區及熱門風景區周邊疏導工作外，也將啟動交通快打機制，強化機巡密度及反應能力，針對突發性壅塞路段即時察覺、快速到崗，排除壅塞情事，有效維護人、車流暢行。

清明連假宜蘭警方將在重要交通要道，布署警力疏導交通。（警方提供）

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