台中麗寶樂園「遛鳥俠」！全裸亂入電玩館3分鐘 嚇壞遊客下場出爐

台中地院依公然猥褻罪判處罰金9000元。（資料照）

台中知名遊樂園驚傳離譜脫序行為！位於麗寶樂園的探索世界電玩館，去年9月中午人潮眾多之際，竟有一名男子當眾裸露並做出猥褻舉動，過程長達數分鐘，嚇壞現場遊客，案件經警方調查並移送偵辦後，台中地院近日審結，依公然猥褻罪判處罰金9000元，全案仍可上訴。

檢警調查指出，林姓男子於2025年9月17日中午12時許，在園區內電玩館活動時，竟無故裸露下體，甚至一邊走動一邊做出不雅動作。由於當時現場人來人往，不少遊客驚見異狀，紛紛側目，有人更立即拿出手機錄影蒐證，並通報園區人員處理。

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園方接獲通報後隨即報警，警方到場後調閱監視器畫面，發現林男行徑誇張，不僅未加遮掩，還在館內四處遊走約2至3分鐘，其間任何經過民眾都可清楚目睹其不當行為，檢方偵訊時，林男坦承犯行，並對自身脫序行為表示認罪。

案件進入法院審理後，林男與檢察官達成審判外認罪協商，法官審酌其犯後態度尚可，且已坦承犯行，但公共場所本應維持基本秩序與社會善良風俗，林男行為已嚴重影響他人觀感與安全感，仍須依法處罰以儆效尤，依公然猥褻罪判處罰金9000元。

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