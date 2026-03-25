台東狼師把女學生當小情人 強抱含耳拍臀判刑6個月

台東一名張姓國小老師利用與校內女童的師生信任關係，假借載送名義將其帶往山區林道，竟在車內實施猥褻行為。（資料照）

台東一名張姓國小老師利用與校內女童的師生信任關係，假借載送名義將其帶往山區林道，竟在車內實施猥褻行為。案經台東地方法院審理，考量張男在審理期間坦承罪行，依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金。

判決書指出，張男於民國112學年度擔任某國小科任教師。113年2月間，他駕車搭載就讀國小六年級的女生前往某林道，張男竟從駕駛座移至後座，將她抱起跨坐在自己腿上，不僅以口含住她右耳，更讓女童躺在腿上拍打其屁股，甚至試圖強行親吻。當時女童因懾於老師的權威不敢大聲反抗，僅能擺頭閃躲隱忍，返家後情緒潰堤向家人哭訴，全案才因此曝光。

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檢警調查發現，張男與女童的互動早已逾越師生分際。根據通訊軟體截圖顯示，張男曾傳送「前世小情人」、「我愛你」等不當訊息，甚至在電郵中稱呼女童為「親愛的寶寶」。校安調查報告也提到，張男曾多次贈送衣服、巧克力等私人物品，顯見其主觀上已將師生關係扭曲為男女情愛。張男甚至還傳訊息給她家人「與其讓她四處交男朋友，不如讓她有個感情的依歸」。

法官在判決中嚴厲斥責，張男身為人師，本應守護學生身心發展，卻利用女童思慮未臻成熟、處於弱勢地位的機會，滿足私慾。儘管張男在偵查初期矢口否認，辯稱是「把女童當女兒教育」、「測試女童是否對人人都好」，直到法院準備程序時才改口認罪。

法院考量張男最終坦承犯行、態度尚可，但因女童及其家屬感受極大恐懼，案發後至今不願原諒，雙方也未達成和解，因此不予宣告緩刑。

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