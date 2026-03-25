為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    滑Tinder急見帥哥 台南護專妹慘收「手槍照」恐嚇

    2026/03/25 11:24 記者王捷／台南報導
    警方指出，這是感情詐騙常見的恐嚇手法，呼籲民眾遇到以後先先向警方求助。（民眾提供）

    警方指出，這是感情詐騙常見的恐嚇手法，呼籲民眾遇到以後先先向警方求助。（民眾提供）

    就讀護理專科的陳姓女學生，在約會軟體Tinder上看到帥哥，就急著要見面，詐騙集團見她上鉤，竟以手槍照片恐嚇，不然找「黑人小弟處理」，陳女嚇到買5萬元點數作保證金，店員察覺有異，通報警二分局員警到場攔阻，並安撫陳女情緒。

    ​昨天下午5點，陳女到超商準備購買鉅額點數，神情很慌張，店員覺得陳女可能又是陷入感情詐騙的學生，因此通報警二分局民權派出所。一開始陳女只是不斷跟警察說沒事，只是想買點數，但在警方堅持詢問買點數目的時，陳女才坦承在Tinder看到帥哥照片，雙方改以通訊軟體聯繫並相約見面。

    ​帥哥聲稱出門需經理同意，要求先付點數確認身分，陳女不接電話，對方竟傳送手槍照片，並恐嚇若不聽從指示，將處理她的家人，員警向陳女說明是典型的假交友詐騙手法，陳女驚覺落入圈套，停止購買點數。

    ​二分局強調，近期網路交友詐騙頻傳，民眾參與社群互動應保持理性，切勿輕信陌生人說詞或洩露個人隱私，面對任何恐嚇言論應保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線或尋求警察機關協助。

    台南護專女玩交友軟體急見帥哥，遭傳手槍照恐嚇買5萬元點數。幸超商店員機警通報，二分局員警及時攔阻詐騙。（民眾提供）

    台南護專女玩交友軟體急見帥哥，遭傳手槍照恐嚇買5萬元點數。幸超商店員機警通報，二分局員警及時攔阻詐騙。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播