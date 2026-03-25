滑Tinder急見帥哥 台南護專妹慘收「手槍照」恐嚇

警方指出，這是感情詐騙常見的恐嚇手法，呼籲民眾遇到以後先先向警方求助。（民眾提供）

就讀護理專科的陳姓女學生，在約會軟體Tinder上看到帥哥，就急著要見面，詐騙集團見她上鉤，竟以手槍照片恐嚇，不然找「黑人小弟處理」，陳女嚇到買5萬元點數作保證金，店員察覺有異，通報警二分局員警到場攔阻，並安撫陳女情緒。

​昨天下午5點，陳女到超商準備購買鉅額點數，神情很慌張，店員覺得陳女可能又是陷入感情詐騙的學生，因此通報警二分局民權派出所。一開始陳女只是不斷跟警察說沒事，只是想買點數，但在警方堅持詢問買點數目的時，陳女才坦承在Tinder看到帥哥照片，雙方改以通訊軟體聯繫並相約見面。

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​帥哥聲稱出門需經理同意，要求先付點數確認身分，陳女不接電話，對方竟傳送手槍照片，並恐嚇若不聽從指示，將處理她的家人，員警向陳女說明是典型的假交友詐騙手法，陳女驚覺落入圈套，停止購買點數。

​二分局強調，近期網路交友詐騙頻傳，民眾參與社群互動應保持理性，切勿輕信陌生人說詞或洩露個人隱私，面對任何恐嚇言論應保持冷靜，並立即撥打165反詐騙專線或尋求警察機關協助。

台南護專女玩交友軟體急見帥哥，遭傳手槍照恐嚇買5萬元點數。幸超商店員機警通報，二分局員警及時攔阻詐騙。（民眾提供）

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