2度出庭拿手機偷錄還現場直播 男遭起訴求重刑

台北地檢署今依涉犯妨害祕密、違反個資法等罪，將林男起訴，建請法院從重量刑。（記者吳昇儒攝）

44歲林姓男子去年分別因涉犯詐欺案、妨害自由等案件，出庭接受檢察事務官、檢察官偵訊、訊問。林男竟在訊問室、偵查庭內同步直播。事後，被民眾向台北地檢署檢舉，同時也被檢察官等相關在場人員提告。北檢今依涉犯妨害祕密、違反個資法等罪，將林男起訴，並認為林男嚴重損害司法公信力，干擾偵查秩序，建請法院從重量刑。

檢方查出，林男於去年9月4日因涉及詐欺案件，與廖姓女子一同被傳喚到台北地檢署第二辦公室第四訊問室內應訊，過程中林男竟利用手機錄下周姓檢察事務官與廖姓女子的訊問內容及廖女的個資資料，同步透過直播軟體，進行直播。

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同年10月1日，林男又因涉及妨害自由案件，與黃姓男子一起到台北地檢署第29偵查庭，卻在應訊期間，用手機錄下劉姓檢察官與黃男的訊問內容，大膽的在現場進行直播，事後又將錄音檔播放給聊天室內的成員觀覽。

檢察官偵辦該兩起案件後，林男均不起訴處分確定；但有民眾發現林男曾在網路上直播兩次的訊問內容，便向北檢檢舉；此外，被偷錄音的檢察官、檢察事務官與黃姓當事人也對林男提出告訴。

台北地檢署今日偵結，認定林男所為已違反個人資料保護法、妨害秘密等罪，依法提起公訴。檢察官也請法官審酌，林男明知偵訊程序具高度祕密性，竟私自竊錄偵訊內容，並公然於網路平台直播，其行為主觀惡念甚深，嚴重損害司法公信力並干擾偵查秩序，且造成訴訟參與人個資隱私受損，犯後未見悔意，請從重量刑，以儆效尤。

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