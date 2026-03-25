虛驚！新店街頭深夜驚見「手榴彈」 警封鎖現場勘驗是模型

這顆手榴彈經警方鑑識人員勘驗後，確認疑為生存遊戲使用的塑膠模型，並沒有發生危害的可能。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店區安康路二段昨天深夜11時許，有民眾在康樂新村公車站牌旁，驚見地上放著一顆「手榴彈」，嚇得急忙打電話報案，警方不敢大意，派出多名警力到場圍起封鎖線，經鑑識人員勘驗後，確認為這顆「手榴彈」是塑膠模型，結束一場虛驚。

有民眾昨深夜在臉書社團「我們都是安坑人，安坑自古就是城」貼文指出，剛剛在安康路二段康樂新村站牌前地上看到這個手榴彈，感覺是假的，「因為自己沒膽確認，已經打110請鴿子大人處理」。警方隨後接獲報案，出動轄區派出所及偵查隊8名警力趕赴現場。

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警方指出，火速趕抵現場後，隨即在手榴彈周邊拉起封鎖線封鎖，經過鑑識人員查看並勘驗後，確認該地上的手榴彈，疑為生存遊戲使用的塑膠模型，並沒有發生危害的可能，隨後將這顆模型帶回，讓當地居民鬆了一口氣。

警方說，雖這顆手榴彈是塑膠製品，仍肯定民眾發現可疑物時沒有擅自移動，第一時間通報警方，所幸該模型也沒有殺傷力，將進一步了解是否為民眾不慎遺落或故意丟棄。

新北市新店康樂新村旁，昨夜有民眾驚見地上放著一顆「手榴彈」，隨即封鎖現場，經勘驗後確認是塑膠模型。（記者陸運鋒翻攝）

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