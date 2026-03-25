忠孝橋三重端傳公車連環車禍 機車雙載2女受傷送醫

忠孝橋新北市三重中正南路匣道傳出連環車禍，造成機車雙載的兩人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

忠孝橋三重段中正南路下橋處23日傳出連環車禍，一輛公車下橋時，與同向一輛雙載機車車禍，機車遭撞後，再撞擊前方停等紅燈的機車與一輛租賃車，造成4車連環撞，雙載的謝姓女騎士與後座少女雙雙受傷送醫，適逢下班尖峰時段，也造成後方回堵到忠孝橋上，不排除機車任意變換車道，或公車未保持安全車距，肇因及責任歸屬，仍待進一步釐清。

這起車禍發生在23日下午近5時，新北市三重區忠孝橋往三重下中正南路匝道；警方獲報到場，發現48歲陳姓男子駕駛公車沿忠孝橋下三重匝道行駛，與同向騎乘機車的19歲謝女搭載17歲胞妹，雙方發生擦撞事故後，謝女機車再偏向，碰撞前方停等紅燈，20歲謝姓男子騎乘的機車及53歲李男駕駛的租賃小客車。

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警方協助受傷的謝姓女騎士及乘客2人送醫，警力趕赴現場交通疏導，引導車流，事故現場依規定測繪紀錄，全案依A2交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清中。

忠孝橋新北市三重中正南路匣道傳出連環車禍，造成機車雙載的兩人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

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