竹縣新豐男深夜被擄討債扯出共諜案？ 警否認：無相關指控

新竹縣許姓男子（右）指控李姓中配前妻（左）是共諜，他臉書上封面和頭貼依舊是2人合照放閃。（取自許男臉書）

今年2月底發生在新竹縣新豐鄉後湖地區許姓男子疑似被持槍擄走討債案爆出案外案，許男對外指控前妻、李姓中配疑似是共諜？承辦的新湖警分局表示，許男案前後並無相關指控，倒是多次檢舉李女涉嫌從事陪酒等情色工作，分局安排勤務臨檢稽查並無不法。新竹地檢署表示，無論是討債案或共諜案，均未收到相關移送。

知情人士透露，許姓男子曾是某政治人物的秘書，幫忙跑紅白帖，原計畫年底要參選地方代表，但長期以來，因私人債務問題，不僅被許多合法民間公司貼滿催告債務的傳單，確實私下也有一些討債人士登門，以致是地方頭痛人物。

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據了解，許男聲稱跟李女在聲色場合結識後步入婚姻，李女後來劈腿，並讓他被幫派分子等多名不明男子，以遭李女仙人跳為由讓他遭到恐嚇和騷擾，雙方纏訟多起案件。

許男聲稱在這些恐嚇電話中，他意外接到1通操中國口音的男子來電，對方要求他「把資料交給組織」、「發送到統戰部」，因此讓他想起李女自稱當過中國的兵，也看過李女穿軍服的照片，懷疑她是共諜，所以跟相關單位檢舉。

警方說，許男是在去年6月左右不斷報案檢舉李女，指稱她在新竹縣市一些小吃店色情陪酒坐檯，他們數度依許男的檢舉前往稽查，李女在店內，但並沒有不法。

今年2月底，警方獲報許男疑因債務被蕭姓5男疑似持槍擄走，經快打部隊到場，許男才出面求助，部分涉案人雖有情緒激動、試圖規避盤查，但經強勢壓制逮捕後，現場並無查獲槍械或其他違禁物品，許男也沒有指控李女是共諜，所以全案依恐嚇、妨害自由等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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