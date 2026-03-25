少輔會陪伴開導高雄染毒少年 終與母破冰回溫

少輔會陪伴開導高雄染毒少年，終與母破冰回溫一起開心聚唱。 （警方提供）

高雄少年小佑（化名）叛逆不愛被管，因施用第三、四級毒品，遭通報至少年輔導委員會接受輔導，經數月開導與關懷，小佑終於接受母親因為生計忙碌疏忽他，母子重拾親子感情，他也願搬回家住，與家人的關係回溫。

小佑母親感謝少年隊和少輔會鼓勵她跟小佑來參加親子活動，讓更多機會接近，進而溝通、理解她為生活忙碌下，還是包藏著滿滿愛子之心，經過多年終於取得小佑的理解與諒解。

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少年隊指出，小佑就像多數青春期少年一樣，不喜歡被管教、被人叨唸，喜歡跟朋友在一起，長期住在朋友家，不常回家或跟母親聯絡；小佑母親則忙於工作，還肩負照顧長輩的責任，疏忽了對小佑的關懷，母子關係漸行漸遠。

小佑最後因施用第三、四級毒品遭通報至高市少輔會接受輔導，進案初期，輔導員多次聯繫小佑未果，終於在1個多月後成功見面，了解小佑的生活狀況，經由不同的親子活動邀請，安排輕鬆愉快的共享活動，以及寓教於樂之方式引導，傳授適當的親職風格與有效的親子溝通模式，母子二人盡釋前嫌。

母親也明顯感受到小佑變得比較細心，也會主動關心她，生活正穩健地進行著；少年隊長陳仁正相信每一位少年都有改變的可能，家庭是孩子最初也是最重要的基地，只要多一份陪伴與關懷，就有機會活出精彩人生。

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