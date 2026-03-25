堂弟黑吃黑詐團300萬 堂哥幫喬事被擄走凌虐

陳姓男子的堂弟黑吃黑300萬元，他幫忙喬事竟被擄走凌虐兩天才獲釋。示意圖（資料照）

陳姓男子因堂弟積欠詐欺水房高達300萬元的「水錢」，竟遭對方設局誘騙至停車場，不但被洗劫身上的金戒指，還被「塑膠袋矇頭」，一路從台中強押至高雄監禁兩天，法官依攜帶兇器強盜、私行拘禁等罪，重判梁姓主嫌7年8月徒刑，共犯黃男1年2月。

判決指出，黃姓、梁姓男子因不滿被害人陳男的堂弟欠債不還，2022年4月間由同夥假借協商名義，將陳男約至台中旱溪夜市旁的停車場，陳男開著白色BMW赴約，沒想到剛停好車，黃、梁兩人便駕駛掛著假車牌的黑色賓士「插隊」擋住去路。

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兩人隨即亮出疊刀架住陳男脖子，將陳男雙手反綁，造成陳男拇指擦傷流血。梁男更趁火打劫，拔走陳男手指上的2枚黃金戒指，並冷嘲熱諷「有錢買黃金，沒錢還錢！」。

黃、梁隨後強行接管陳男的BMW，由梁男開車載著陳男一路南下高雄，黃男接手將陳男轉交給不明人士監管，拘禁在小港區透天厝。為了防止陳男逃脫，用鐵鍊將他綑綁在房間椅子及門把上，並以塑膠袋矇住其頭部，切斷外界的所有聯繫。直到兩天後，陳男被載至美濃區釋放。

事後，黃男更將搶來的BMW當作「抵債品」，轉手交給債主鍾男使用，直到警方在桃園租屋處緝獲該車，全案才水落石出。

高雄地方法院審理時，梁男否認強盜，辯稱只是幫忙討債，黃男則辯稱不知道車子是贓物，但法官根據被害人與證人的指證，認定兩人手段兇殘，攜帶兇器強盜，更嚴重侵害人身自由，法治觀念極度偏差，依法各判7年8月徒刑和1年2月，可上訴。

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