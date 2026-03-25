阿茲海默症婦人晚間出門失蹤 內湖警地毯式搜索於偏僻巷弄尋獲

內湖分局港墘派出所員警獲報後，立即透過監視器鎖定其最後現蹤位置並展開地毯式搜尋，最終在1小時內於偏僻巷弄中尋獲陳婦，平安護送其返家。（記者鄭景議翻攝）

78歲且患有阿茲海默症的陳姓婦人，前日晚間趁家人不注意時獨自出門，隨後便在台北市內湖區街頭不知去向。由於陳婦未攜帶手機且入夜氣溫降低，家屬心急如焚向警方報案。內湖分局港墘派出所員警獲報後，立即透過監視器鎖定其最後現蹤位置並展開地毯式搜尋，最終在1小時內於偏僻巷弄中尋獲陳婦，平安護送其返家。

內湖分局表示，港墘派出所警員蔡坤祐、康家瑋擔服勤務時，陳姓老翁神情焦急地跑進派出所求助。老翁表示，他的妻子陳姓婦人患有失智症狀，原本在家中休息，卻在晚間疑似自行開門外出後失蹤，他因擔心妻子發生意外或受凍，才急忙請求警方幫忙尋人。

請繼續往下閱讀...

員警先行安撫老翁情緒，隨即聯繫分局調閱案發地周邊路口的監視器畫面。經由逐一過濾行經路線與時間點，警方發現婦人的身影最後消失在一處位置較為偏僻的巷弄內。員警判斷陳婦可能因為迷路而受困在巷弄深處，隨即根據監視器顯示的動線，趕往現場展開分頭查找。

經過約1小時的努力，警方終於在巷口轉角處發現神情茫然的陳婦。員警第一時間上前檢視，確認其身體狀況良好、並無明顯外傷後，隨即開車載送她回派出所與丈夫會合，並進一步護送回住處休息。家屬見到陳婦平安歸來，激動地對警方積極協助與高效率救援表達深切感謝。

內湖分局呼籲，台灣社會已進入高齡化，家中有失智長者或容易走失的人員，家屬應多加留意其日常動向，避免讓其單獨外出。家屬可協助長者申請配戴「愛心手鍊」，或在隨身衣物標註聯絡資訊卡片，這將能有效利於警方或相關單位在第一時間辨識身分，確保長者人身安全並降低走失風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法