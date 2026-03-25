神明也敢偷！2員工10年偷千尊神像 警追回市值超過7500萬元

警方追回1千多尊神像， 市值超過7500萬元。（民眾提供）

神明也敢偷！高雄市鳳山區一間佛具店黃姓等2名離職員工，任職10年間以螞蟻搬家方式，偷竊上千尊神像及4千多件神明用品，黃男甚至開佛具店，以低於市價1成，網售贓物削價競爭，還狡猾分藏5個倉庫，警方循線查獲2人，5度搜索追回1千多尊神明等物，市值超過7500萬元，警訊後將2人依業務侵佔、竊盜罪移送法辦。

警方調查，黃姓男子（50歲）及侯姓女子（47歲）2人，於鳳山區一間佛具店任職10年，擔任送貨兼外務員，因深受蘇姓老闆信任，持有公司倉庫鑰匙，利用出貨搬運過程，以螞蟻搬家方式，每送來10尊神像就竊走1尊，10年來得手上千尊神像。

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2人離職10多年，黃姓男子開了一間佛具店，近來透過直播網售贓物，以低於市價1成，與蘇男佛具店競爭，蘇男發現網售神像與自家神像相同，向直播主購買1尊神像，赫見自家公司戳印被塗掉痕跡，確認網售神像為被偷的神像，報警處理。

警方據報查獲2人，黃男為規避警方查緝，刻意將贓物分散藏匿多個倉庫，企圖製造斷點，增加警方查緝難度。

警方鍥而不捨、持續向上溯源，連續發動5次搜索，累計查扣神像1034尊、各式爐具3107個、燭臺253個、及各式神明用品593個，初估價值高達7500萬元。

警方追回1千多尊神像， 市值超過7500萬元。（民眾提供）

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