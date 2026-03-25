為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    神明也敢偷！2員工10年偷千尊神像 警追回市值超過7500萬元

    2026/03/25 10:15 記者陳文嬋／高雄報導
    警方追回1千多尊神像， 市值超過7500萬元。（民眾提供）

    警方追回1千多尊神像， 市值超過7500萬元。（民眾提供）

    神明也敢偷！高雄市鳳山區一間佛具店黃姓等2名離職員工，任職10年間以螞蟻搬家方式，偷竊上千尊神像及4千多件神明用品，黃男甚至開佛具店，以低於市價1成，網售贓物削價競爭，還狡猾分藏5個倉庫，警方循線查獲2人，5度搜索追回1千多尊神明等物，市值超過7500萬元，警訊後將2人依業務侵佔、竊盜罪移送法辦。

    警方調查，黃姓男子（50歲）及侯姓女子（47歲）2人，於鳳山區一間佛具店任職10年，擔任送貨兼外務員，因深受蘇姓老闆信任，持有公司倉庫鑰匙，利用出貨搬運過程，以螞蟻搬家方式，每送來10尊神像就竊走1尊，10年來得手上千尊神像。

    2人離職10多年，黃姓男子開了一間佛具店，近來透過直播網售贓物，以低於市價1成，與蘇男佛具店競爭，蘇男發現網售神像與自家神像相同，向直播主購買1尊神像，赫見自家公司戳印被塗掉痕跡，確認網售神像為被偷的神像，報警處理。

    警方據報查獲2人，黃男為規避警方查緝，刻意將贓物分散藏匿多個倉庫，企圖製造斷點，增加警方查緝難度。

    警方鍥而不捨、持續向上溯源，連續發動5次搜索，累計查扣神像1034尊、各式爐具3107個、燭臺253個、及各式神明用品593個，初估價值高達7500萬元。

    警方追回1千多尊神像， 市值超過7500萬元。（民眾提供）

    警方追回1千多尊神像， 市值超過7500萬元。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播