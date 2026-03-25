公路局中壢工務段工務士經辦工程涉長期收賄 與3廠商依貪污罪嫌起訴

公路局北區養護工程分局中壢工務段廖姓前工務士涉嫌長期收受廠商賄賂，桃園地檢署偵辦依貪污治罪條例罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段55歲廖姓前工務士，涉嫌於2014至2020年間經手中壢段快速公路，及台61線路燈照明整修、更新或路面零星修補等工程，收受3家包商6至25萬元不等賄款，案經桃園地檢署偵辦，近日依貪污罪將廖及相關包商等4人提起公訴。

起訴指出，廖男1996年起任職中壢工務段，負責工程履約管理、查驗與估驗撥付及結算等職務，卻多次收受廠商賄賂，其中，錦明水電工程公司2015、2016及2019年間，先後標得「中壢段105年度快速公路預約經常性路燈照明整修工程」、「台61線22K~49K+200段快速公路路燈照明修復工程」、「台61線22k~49K照明設施更新改善工程」，49歲黃姓負責人為確保工程能順利驗收、請款，分10次交付共21萬989元予廖男收受。

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芊葳工程公司於2013年10月、2014年6月及12月間，先後標得「中壢段103年度快速公路預約經常性路燈照明整修工程」、「中壢段103年度快速公路預約經常性路燈照明整修工程第二期」、「中壢段104年度快速公路預約經常性路燈照明整修工程」，59歲楊姓女負責人為求工程順利通過估驗、驗收及請款，三度以紙袋包裝交付共25萬元賄款予廖收受。

另家營造公司於2015年8月間標得「中壢段104年度快速公路預約經常性路面零星修補工程第二期」，由該公司工程部67歲周姓經理於工地現場，將事先包在紙袋中的6萬元賄款塞入廖的口袋，廖於隔天將錢存入自己郵局戶頭，用以投資股票。

檢調偵辦掌握包括錦明水電與芊葳工程公司內部分類帳冊記載「公關費」支出，並調查廖男個人郵局帳戶明細等證據，廖男及相關廠商均坦承行賄、收賄，廖並願返還不法所得；檢方偵結將廖男依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪起訴，相關廠商依行賄罪嫌起訴。

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