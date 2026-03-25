恐怖情人淋汽油闖香閨 險害全家人陪葬

戴姓男子闖前女友家淋汽油揚言一起死，幸女友家人即時反應阻止一場悲劇。示意圖（資料照）

29歲戴姓男子因不滿與同居女友分手，竟在對方機車暗裝GPS追蹤器，持西瓜刀上門恐嚇，更帶著5公升汽油衝進前女友住處，將油淋滿全身並作勢點火，差點引發連棟透天厝的大爆炸，被法官依恐嚇等罪判刑7月，得易科罰金。

判決指出，戴男與前女友交往時，竟偷偷在前女友的電動機車內塞進GPS定位器。整整一年多，前女友的非公開活動軌跡，在戴男手機螢幕上一覽無遺。

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去年7月，兩人分手後，前女友驚覺生活周遭「巧合」太多，常被遭戴男藉故騷擾，於是請友人拆車檢查，才讓「電磁眼」曝光。

去年9月，戴男因無法掌握前女友行蹤，竟失去理智跑去購買西瓜刀，跑去前女友家叫囂：「反正也是一刀而已」、「我絕對讓你死」、「反正你死我也是要被關，不差這一次」，接著又去百貨賣場買水桶、打火機，並奔向加油站狂噴汽油。9月24日深夜，戴男趁隙潛入前女友住處，將她反鎖在2樓房間內，隨即掏出預藏寶特瓶，將汽油往自己頭上猛灌。

當時汽油溢流滿地，戴男一手握刀、一手拿著打火機作勢點燃，瘋狂叫囂要大家「一起死」，就在千鈞一髮之際，前女友的父兄猛力破門，奮不顧身衝上前將戴男壓制在油泊中，才阻止了可能奪走多條人命的滅門火警。

高雄地方法院審理時，戴男坦承犯行，但辯稱只是想「嚇唬對方」挽回感情，即便他當庭遞交悔過書，但前女友家人至今仍活在的陰影中，拒絕和解，因此被法官依恐嚇等罪判刑7月，得易科罰金，可上訴。

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