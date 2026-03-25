三重凌晨車禍 老翁騎機車自撞分隔島身亡

新北市三重新北大道今天凌晨傳出自撞車禍，陳翁撞擊分隔島後傷重不治，車禍肇因及死因仍待警方勘查、相驗釐清。（記者吳仁捷翻攝）

一輛機車今天凌晨途經三重區新北大道一段，行經案發處自撞分隔島，造成陳姓騎士當場失去生命徵象，到院傷重不治，警方初判70歲陳姓老翁騎車不慎偏移，失控撞上分隔島，至於是否因疲勞駕駛等原因釀禍，仍待進一步調查釐清。

據了解，這起受傷轉死亡車禍，發生在今天凌晨3時許，三重區新北大道路段，當時一輛機車自撞中央分隔島，警方、消防獲報到場，騎士失去生命徵象，到院仍回天乏術，警方從車牌釐清死者為70歲陳姓老翁。

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經了解，肇事陳姓騎士當時騎乘機車，沿新北大道一段往市前街方向行駛，行經案址時不明原因車輛向左偏行，並自撞中央安全島；警、消到場時，檢視陳男當場呈現OHCA送醫急救，仍宣告不治。

警方人員在場交通疏導，引導車流，避免二次事故，全案依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中，死因仍待相驗釐清。

新北市三重新北大道今天凌晨傳出自撞車禍，陳翁撞擊分隔島後傷重不治，車禍肇因及死因仍待警方勘查、相驗釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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