基隆深夜2車碰撞疑換車道不當釀禍 1人送醫

27歲李姓男子昨晚駕車（右）行經基隆市安樂區基金一路時，疑因變換車道不當，與內側車道、曾姓男子駕駛的轎車（左）發生碰撞。（記者林嘉東翻攝）

27歲李姓男子昨晚駕車行經基隆市安樂區基金一路時，疑因變換車道不當，與內側車道、曾姓男子駕駛的轎車發生碰撞，致曾男身體不適送醫，所幸意識清楚無生命危險。警方獲報到場測得雙方駕駛酒測值皆為0；至於事故原因仍有警方進一步調查釐清。

基隆市警四分局大武崙派出所昨晚9時許獲報，轄內基金一路發生2車碰撞事故，警方調查，27歲李姓男子當時駕駛轎車，車內搭載29歲曾姓乘客，沿著基金一路往金山方向行駛；李行經事故路段時，從外側車道切換至內側車道時，與25歲曾男駕駛的轎車發生擦撞。

請繼續往下閱讀...

事故後，曾姓駕駛自述身體不適，由救護人員送醫救治，李男與曾姓乘客則均未受傷。警方則在現場進行交通疏導，隨後由交通隊人員完成測繪與取證程序，並將事故車輛移置路旁。

警方指出，警方於事故後對雙方駕駛酒測，測得酒測值均為0；初步研判，事故原因為李姓駕駛變換車道不當，或超車時未保持安全距離導致，肇事責任歸屬及確實原因，有待交通警察大隊進一步釐清判別。

大武崙派所長陳智楷呼籲，駕駛人多車道路段行駛時，若欲變換車道，應先開啟方向燈示警，並確實觀察後視鏡與鄰近車道動態，確認具備足夠安全距離後方可切換；此外，變換車道應禮讓直行車先行，嚴禁貿然轉向，以維護道路行車秩序，減少交通事故發生。

27歲李姓男子昨晚駕車行經基隆市安樂區基金一路時，疑因變換車道不當，與內側車道、曾姓男子駕駛的轎車發生碰撞，李男的車頭受損。（記者林嘉東翻攝）

27歲李姓男子昨晚駕車（黑色）行經基隆市安樂區基金一路時，疑因變換車道不當，與內側車道、曾姓男子駕駛的轎車（左，白色）發生碰撞。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法