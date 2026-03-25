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    首頁 > 社會

    大溪員樹林燒烤店清晨火災 清理火場赫見焦屍

    2026/03/25 10:13 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段一間燒烤店，今天清晨6點多突然起火，消防隊員獲報趕到現場將火勢撲滅後，進行殘火處理與火場清理時，於廚房區意外發現一具焦屍，由於死者被火燒得面目全非，無法辨別性別、年籍，後續由警方接手調查並報請檢察官相驗，而燒烤店面積約50平方公尺，也被燒成廢墟般，起火原因及損失待鑑定及調查。

    消防局119勤務中心於今晨6點23分接獲民眾報案，出動消防人員71名、消防車25輛、救護車4輛前往救災，起火的燒烤店為地上2層鐵皮屋建築，1樓為營業場所，2樓為倉庫；消防人員到場見1樓已全面起火，火勢相當猛烈，隊員們拉起水線灌救，火勢於6點39分控制，7點2分撲滅，進入火場殘火處理時，於廚房區赫見一具焦屍，無法確認死亡時間，詳細死因將由警方報請桃園地檢署檢察官相驗。

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

    桃園市大溪區員林路二段某餐廳今晨火災，消防隊員前往救災。（圖由桃市消防局提供）

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