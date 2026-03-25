安全帽未扣引警疑 機車騎士被查驗出吸毒

煙彈呈毒品大麻陽性反應（記者劉慶侯翻攝）

張姓男子騎機車上路，安全帽帶卻未合規定扣上，引起警方注意攔查，結果他驚慌猶疑的神色讓巡邏員警提高注意，果然在他身上查獲毒品吸食器，及使用過的煙彈，經警方以毒品試劑篩查，證實呈陽性反應，涉嫌毒駕。警訊後依毒品和公共危險罪嫌移送法辦。

北市警局中正二分局思源街派出所員警，是前日晚間執行巡邏勤務經過思源街時，見有名機車騎士安全帽帶未扣繫上，且騎乘搖搖晃，警方以為可能是酒駕，便趨近上前攔查。

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警方在盤查過程中，張男說話支支吾吾且精神明顯恍惚、眼神不斷游移在自身穿的羽絨外套上，張男異常行為再次引起員警注意，同時警方查出對方是列管的毒品人口，經搜索在張男外套口袋內查獲毒品吸食器一組及使用過之煙彈一個。

警方現場以毒品篩選試劑查驗，初步檢驗吸食器呈毒品安非他命陽性反應、煙彈呈毒品大麻陽性反應；張男吸食毒品後仍騎車上路，已涉嫌公共危險中的毒駕，經再施以毒品唾液快篩，亦呈陽性反應，全案警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送台北方檢察署偵辦，並依道路交通管理處罰條例舉發並查扣騎乘機車。

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被查獲的吸食器呈毒品安非他命陽性反應（記者劉慶侯翻攝）

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