爲一副藍牙耳機翻臉！3青少年談判變街頭互毆 警鳴電擊槍強勢壓制

警方趕抵現場壓制打架雙方。（民眾提供）

台中市大里區近日深夜爆發一起青少年糾紛，起因竟只是一副價值約5000元的藍牙耳機，雙方共3原本相約談判，卻一言不合演變成互毆推擠，場面一度失控，警方趕抵現場後，甚至動用電擊槍「聲響嚇阻」，才成功壓制氣氛，避免衝突擴大。

霧峰分局今天說明案情指出，案發於23日凌晨0時59分許，警方接獲報案指稱某國中圍牆外有人打架鬧事，立即派遣警力前往處理時，為釐清事發經過，隨即調閱周邊監視器，逐步還原整起事件，經查，雙方衝突起因於一筆門號續約送贈品（藍牙耳機、價值近5000）衍生的糾紛

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其中乙方潘姓男子（18歲，高中生），因未歸還該副藍牙耳機給甲方兩名17歲未成年少年（夏男、許男），雙方因此相約見面談判，未料過程中談不攏，情緒升高，演變成互相推擠甚至動手毆打，當街爆發肢體衝突，警方趕抵時，為防止事態升高，一度取出電擊槍並啟動警示聲響進行嚇阻，但並未實際發射，避免事態進一步擴大。

警方指出，本案相關人等均無前科紀錄，且事後雙方互不提告，但仍依《社會秩序維護法》第87條第2款「互相鬥毆」規定，將涉案人員移送裁罰，可處1萬8000元以下罰鍰，呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿因一時情緒衝動而觸法，警方對於任何違法違序行為，皆將依法嚴正處理。

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