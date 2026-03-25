為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    爲一副藍牙耳機翻臉！3青少年談判變街頭互毆 警鳴電擊槍強勢壓制

    2026/03/25 10:04 記者許國楨／台中報導
    警方趕抵現場壓制打架雙方。（民眾提供）

    警方趕抵現場壓制打架雙方。（民眾提供）

    台中市大里區近日深夜爆發一起青少年糾紛，起因竟只是一副價值約5000元的藍牙耳機，雙方共3原本相約談判，卻一言不合演變成互毆推擠，場面一度失控，警方趕抵現場後，甚至動用電擊槍「聲響嚇阻」，才成功壓制氣氛，避免衝突擴大。

    霧峰分局今天說明案情指出，案發於23日凌晨0時59分許，警方接獲報案指稱某國中圍牆外有人打架鬧事，立即派遣警力前往處理時，為釐清事發經過，隨即調閱周邊監視器，逐步還原整起事件，經查，雙方衝突起因於一筆門號續約送贈品（藍牙耳機、價值近5000）衍生的糾紛

    其中乙方潘姓男子（18歲，高中生），因未歸還該副藍牙耳機給甲方兩名17歲未成年少年（夏男、許男），雙方因此相約見面談判，未料過程中談不攏，情緒升高，演變成互相推擠甚至動手毆打，當街爆發肢體衝突，警方趕抵時，為防止事態升高，一度取出電擊槍並啟動警示聲響進行嚇阻，但並未實際發射，避免事態進一步擴大。

    警方指出，本案相關人等均無前科紀錄，且事後雙方互不提告，但仍依《社會秩序維護法》第87條第2款「互相鬥毆」規定，將涉案人員移送裁罰，可處1萬8000元以下罰鍰，呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿因一時情緒衝動而觸法，警方對於任何違法違序行為，皆將依法嚴正處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播