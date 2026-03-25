14歲少女被「老公」元配求償 上訴1理由翻案免賠

14歲國中女生與已婚男網路對話互稱老公、老婆，還是「我愛你」，但兩人不曾見面，正宮提告求償判賠，少女上訴後翻案，法官判免賠。（記者陳鳳麗攝）

14歲少女網路認識吳姓已婚男，互稱「老公」、「老婆」，網路視訊被吳妻截圖提告，向少女及其父母、吳男各求償50萬元，法官判賠10萬元。少女上訴，南投地院法官審酌，少女住南部，從未與吳男見過面，只是網路模擬角色、虛擬互動，且吳男跟少女視訊還是用妻子的手機，判決免賠。

14歲國中女生在網路平台認識吳姓已婚男，兩人互稱「老婆」、「老公」，還說「我愛你」，吳男更拿妻子手機跟少女視訊聊天，把視訊畫面截圖存在自己的手機。

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吳妻在吳男手機發現後，認為少女和吳男侵害其配偶權，少女父母也要連帶賠償，打官司各求償50萬元，少女都沒出庭或提出書狀說明，法官判各賠10萬元。

少女和父母提上訴，少女出示吳男的網路對話截圖，少女辯稱，她住台南，吳男住南投，兩人從未見面，互稱老公、老婆，說「我愛你」，也只是玩笑話，沒有任何不正常關係，況且若有不正常，吳男為何還敢用妻子的手機跟她視訊。

南投地院法官經查發現，少女與吳男不曾碰面，吳妻截圖少女與吳男對話，也只看出少女與吳男聊的都是生活瑣事，少女知道吳男有妻子，另吳男一直跟少女說等她18歲就可結婚，少女都沒有回應。

法官也認為，現今網路互取綽號、暱稱，虛構情節、捏造網路人格，對話往來尺度難免過於寬鬆或帶有遊戲意味，未必反應真實情感，況且少女還在念國中，與吳男沒見過面，因此判免賠。

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