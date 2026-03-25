1碗雞酒泡飯、2碗雞酒湯下肚 騎機車酒駕判刑4個月

劉女被警方測得酒精呼氣值0.31mg/L超標，依酒駕公共危險罪嫌送辦，由苗栗地方法院判處4個月徒刑。（資料照）

苗栗1名劉姓女子，到朋友家作客吃晚餐，吃了1碗雞酒泡飯及2碗雞酒湯後，騎機車上路，於途中轉彎變換車道未依標行駛，被警方攔查；警方測得她酒精呼氣值0.31mg/L超標，依酒駕公共危險罪嫌送辦，由苗栗地方法院判處4個月徒刑。

劉女於去年11月11日晚間7點多，在苗栗市友人住處食用雞酒湯泡飯1碗及薑母雞酒湯2碗後，於晚間8點10分許，騎機車上路。途經苗栗市國華路與橫車路口時，因轉彎變換車道不依標誌、標線、號誌指示行駛，被警攔查並被測得酒精呼氣值0.31mg/L超標，依酒駕公共危險罪嫌送辦。

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法院審理，查出劉女曾有2次酒後不能安全駕駛之前案紀錄，竟仍不知戒慎，再度於服用酒類食品後，貿然騎機車上路，且被測得酒精呼氣值0.31mg/L超標，漠視公權力及往來人車之生命、身體、財產安全。

惟法官念劉女犯後坦承犯行不諱，態度尚可，並參以這次飲酒後駕車幸未衍生對其他用路人之交通事故等情狀，判處4個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

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