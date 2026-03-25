「提供職位避稅」太誘人 她寄出帳戶2天被洗200萬淪共犯

蕭女為了節稅寄出提款卡，淪洗錢共犯，被判4月徒刑，罰金1萬。（資料照，記者顏宏駿攝）

彰化縣39歲蕭女點擊詐團在網路投放的廣告，稱可以「提供職位來協助避稅」，但必須辦網路提款帳戶交給對方。蕭女將新辦的帳戶寄出，對方用來當洗錢帳戶，2天被匯入近200萬元，隨即被提領一空。蕭女沒賺到半毛錢，現因涉入幫助洗錢罪，被判4月徒刑，罰金1萬；另外還得賠償4名被害人近200萬元的損失。

判決書指出，蕭女於2024年10月間於網路發現「協助避稅」廣告，主動聯繫對方，對方稱他們會「提供職務」協助避稅，但前提要先寄扣繳薪資的提款卡。蕭女辦理一個全新的帳戶，再寄給對方。

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蕭女的帳戶淪為洗錢帳戶，從10月28日、29日兩天，先後有4人因誤信詐團「穩賺不賠」技倆，先後匯56萬4000元、40萬元、18萬元、80萬元至該帳戶。被害人報案後，警方循線逮捕蕭女，蕭女稱「我自己也是被害人」，沒拿到半毛錢，也不知道對方會拿她的帳戶去洗錢。法官考量蕭女已與其中2名被害人和解，判處4月徒刑，罰金1萬。

其中蔡女損失80萬元、李男損失56萬元因協商不成，2人提出損害賠償。蔡女部分，法官認為，被告應知提供帳戶給陌生人的風險，其加入系爭詐欺集團，提供金融帳戶，以方便詐欺集團收取向原告施以詐術而交付之款項，致原告受有財產上之損害，被告自應與系爭詐欺集團其他成員成立共同侵權行為，對被害人全部損害80萬元負賠償責任。

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