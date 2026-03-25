寵物餐廳2犬衝突咬傷人 飼主挨告判拘役30天

帶寵物出門要作好管束措施，以免發生難以預料的失控狀況。示意圖，非本案犬隻。（資料照）

林女帶愛犬到寵物餐廳消費，向櫃枱人員點餐時，她的愛犬卻與另一位顧客帶來的犬隻發生激烈吠叫，林女趕緊拉開她的愛犬，卻導致該名陳姓顧客的右膝被咬傷，陳女不滿林女的處置態度，憤而報警提告，林女雖辯稱是對方的犬隻挑釁引起，但屏東地院審理後，認為林女也有疏失，依過失傷害罪判處拘役30天，可易科罰金及上訴。

林女去年6月間帶愛犬到一家寵物餐廳消費，她向櫃枱人員點餐時，餐廳內陳姓顧客帶來的愛犬突然對林女愛犬發怒狂吠，2隻狗在餐廳內激烈吼吠，林女趕緊拉開她的愛犬降低衝突，過程中卻導致陳女膝蓋被咬傷，陳女不滿林女的處置態度，氣得報警提告；但林女認為該起衝突是對方的犬隻挑釁引起，且不認為陳女膝蓋傷勢是她的愛犬造成。

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屏東地院檢視餐廳內監視器影像及相關事證後，認為雙方都疏於管束各自帶來的犬隻，但陳女膝蓋傷勢確實是被林女的愛犬咬傷，林女應負起過失責任，審酌陳女傷勢並不嚴重，依過失傷害罪判處林女拘役30天，得易科罰金。

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