台中紋髮店遭入侵行竊 店家怒PO網懸賞10萬抓賊

台中西區某商辦大樓內的紋髮店，今年1月底遭竊賊侵入偷走5萬多元現金和監視器主機，店家懸賞10萬元抓賊，第一分局表示已全力追緝犯嫌到案。（記者陳建志攝）

一家位於台中西區台灣大道二段某商辦大樓內的紋髮店，今年1月底遭一名男竊賊闖入，先破壞大門密碼機，接著入內偷走5萬元現金，還拆走價值5萬多元的監視器主機，周姓女店長（28歲）隔天要開店發現立刻報案，調閱監視器才發現是一名男竊賊所為，因至今竊賊還未落網，怒PO網提醒其他店家注意，也懸賞10萬紅包抓賊。

這家紋髮店的店家PO網表示，今年1月25日晚上7點20分紋髮師才剛下班離開，沒想到7點40分一名男竊賊就登門行竊，而且侵入後沒有翻箱倒櫃，只拿走零用金和藏在櫃子裡面，價值約5萬多元的監視器主機。

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因竊賊至今還沒落網，這名店家除提醒其他店家注意，也發出懸賞令，只要抓到這名竊賊就包10萬元紅包。

台中第一分局警方表示，獲報後調閱監視器，發現一名男子犯案得手後，先步行離開至地下道躲藏，隨後伺機跟隨人潮搭乘公車離開，經向客運公司調閱車上監視器後，發現該時段的監視器影像已覆蓋，目前持續擴大搜尋範圍，全力追緝犯嫌到案。

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