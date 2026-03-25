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    首頁 > 社會

    中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃落網 檢方聲押

    2026/03/25 07:05 記者鮑建信／高雄報導
    中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪逃亡，被警方辦案人員在台東緝捕歸案。（記者李惠洲攝）

    中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪逃亡，被警方辦案人員在台東緝捕歸案。（記者李惠洲攝）

    宣判前棄保潛逃的中油煉製事業部前執行長徐漢，被通緝逃亡多日後，昨天在台東落網，隨即被警方押回橋頭地院歸案，並另依棄保潛逃罪嫌，移送地檢署法辦，經承辦檢察官偵訊後，認為他有逃亡之虞，今天凌晨聲請法院羈押禁見。

    據了解，中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌貪瀆2700萬元案，被羈押1年多後，在去年6月間，獲准500萬元交保，限制出境、出海，並按時向院方法警室報到，卻在本月23日宣判前夕，破壞電子腳鐐棄保潛逃，橋頭地院隨即發布通緝，並沒收保金。

    橋檢指揮警方辦案人員深入追查，並調閱各路口監視器畫面清查，發現本月19日上午，徐漢在左營高鐵站搭火車，前往屏東潮州火車站後，再轉搭計程車到萬巒鄉中正路下車不久，破壞電子腳鐐，隨後行蹤成謎。

    檢警人員循線找到該名運將，證實徐漢逃亡當天，除了攜帶行李，另外還帶了4個便當，並在被通緝林姓友人接應下，轉往台東縣金峰鄉青松營休閒農莊躲藏，昨天傍晚被警方緝捕歸案。檢方偵訊後，認為徐漢涉嫌觸犯棄保潛逃、毀損公物等罪，涉案情節重大，並有逃亡之虞，今天凌晨3點多，聲請法院羈押禁見，案由法官審理中。

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