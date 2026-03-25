電話費未繳最終通知 釣魚詐騙郵件狂轟勿點擊

釣魚詐騙郵件稱民眾抽中大賣場1萬元電子禮物卡，民眾勿點擊連結。（記者張協昇攝）

詐騙集團盯上電郵用戶！最近許多民眾電子郵件信箱不斷收到假冒中華電信或購物台的郵件，稱有電話費未繳或購物重複扣款，有的還稱抽中某知名大賣場1萬元電子禮物卡，警方提醒民眾這些都是釣魚詐騙郵件，民眾切莫點選連結，更不能依指示輸入個資。

最近許多民眾一打開電子郵件信箱，即有一大堆釣魚詐騙郵件，大都假冒中華電信或購物台，稱最近一期電話費餘額未付或購物時重複扣款，標題及內文並註明「最終通知、48小時內完成付款、否則暫停服務」等字眼，有的還稱抽中某知名大賣場1萬元電子禮物卡，強調限時提領以免喪失權益，讓民眾在沒時間仔細考量下匆忙點擊連結。多數民眾可能知道這些是釣魚詐騙郵件予以封鎖，但詐騙郵件仍不斷寄來，不勝其擾。

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警方指出，民眾若不慎點擊連結，可能會被植入木馬程式等惡意軟體，或出假網頁要求輸入身分證字號等個資，甚至在頁面中刻意標註一個小金額的未繳費用，讓民眾覺得「錢不多，趕快繳納繳」，因而依指示輸入信用卡號等資料而受騙，因此民眾千萬不要好奇點擊，若最近真有洽辦電信業務或購物情形需確認帳單，可打客服電話進一步確認，或進入官網查詢，萬一點擊請直接關閉視窗並進行手機、電腦掃毒，同時將郵件轉發至警政署165反詐騙中心檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團假冒中華電信，狂發釣魚詐騙郵件。（記者張協昇攝）

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