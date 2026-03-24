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    首頁 > 社會

    通通都你的？女竊賊墾丁偷機車 又進別人車「喝咖啡」？

    2026/03/24 23:37 記者陳彥廷／屏東報導
    陳女行跡詭異先在店面前竊走他人車輛。（警方提供）

    陳女行跡詭異先在店面前竊走他人車輛。（警方提供）

    屏東縣恆春分局昨天查獲一起詭異的竊盜案，1名45歲的陳姓女子，先是在店面前竊走他人車輛，隨後又在船帆石進入未上鎖的車輛，警方立刻上前阻止，將陳女繩之以法。

    1名劉姓民眾昨天上午至恆春分局墾丁派出所報案，指其名下停放於恆春鎮墾丁路段的機車，在23日上午8時許遭竊，經調閱監視器發現疑似被陳女竊走，警方依規定受理，並調閱車牌辨識系統循線追查。

    10時40分許，員警在恆春鎮船帆路段，發現陳女正著手發動該機車，其見到員警上前，逃往旁邊1輛未上鎖的汽車企圖關上車門，一旁真車主見狀，立刻高呼「這我的車」、「把她擋住」，警方立刻逮捕竊車女子，現場查扣失竊機車1部、作案用鑰匙1串，全案警詢後依法移送屏東地檢署偵辦。

    由於陳女是從包包中取出鑰匙，並從容在失竊者的店門騎走機車，在船帆石時又剛好旁邊有未上鎖的汽車，而她上車後一度不願下車與警方拉扯，為何陳女身邊交通工具總會由其輕易使用，警方正深入調查。

    陳女行跡詭異，隨後又在船帆石進入未上鎖的車輛。（警方提供）

    陳女行跡詭異，隨後又在船帆石進入未上鎖的車輛。（警方提供）

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