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    官司纏身！美籍人士金門搭橡皮艇潛逃中國 岸巡識破活逮

    2026/03/24 23:06 記者邱俊福／台北報導
    圖為金門第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    圖為金門第12巡防區指揮部展開「春節前夕擴大威力掃蕩」，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    一名美籍人士因案被起訴，法院並限制出境、出海，他竟企圖以橡皮艇自金門潛逃中國，19日深夜在金門馬山碼頭岸際充氣時，遭海巡署金門巡防區第九岸巡人員從紅外線發現行跡鬼祟，當場查獲，移送台中地院歸案，當庭收押。

    據悉，這名美籍人士去年中旬因恐嚇及妨礙秘密罪被台中地檢署起訴後，被限制出境出海；法院審理期間，他計劃出逃，先購買充氣橡皮艇，當天傍晚從高雄小港機場搭機至金門，徒步到金門馬山碼頭岸際觀察地形，當時海巡岸際人員巡邏時，見他行跡可疑，還一度上前詢問，他則以「金門旅遊散步」為由加以搪塞。

    當天深夜10時許，該岸巡隊的紅外線發現，該美籍人士在碼頭岸際對充氣橡皮艇有吹氣動作，立即派員到場盤查，並帶回隊部了解，查知該美籍人士因案被起訴後，想如法炮製中國人士搭橡皮艇闖關金門方式，從金門偷渡到中國。

    隨後，海巡署岸巡人員經通報境管的台中地院，隔日將他押返，法官以有逃亡之虞，當庭將他收押。

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