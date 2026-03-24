3/24 今彩539頭獎2注 獎落桃園、彰化 大樂透頭獎摃龜

3月24日開獎的第115000038期大樂透頭獎摃龜；第115000074期今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

3月24日開獎的第115000038期大樂透頭獎摃龜；第115000074期今彩539頭獎開出2注，由桃園市桃園區中山里國際路一段1028號1樓的「竇義商行」、彰化縣溪湖鎮湖西里5鄰二溪路一段115號的「昇億昌商行」開出。

第115000038期大樂透中獎號碼「14、33、41、42、44、48，特別號：47。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得203萬7367元；參獎共27注中獎，每注可得8萬1262元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬5672元；伍獎共1588注中獎，每注可得2000元；陸獎共2154注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1521注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8698注中獎，每注可得400元。

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第115000038期49樂合彩中獎號碼為「14、33、41、42、44、48」。四合開出4注，每注可得20萬元；三合共133注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3512注中獎，每注可得1250元。

第115000074期今彩539中獎號碼為「10、20、28、29、36」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共7176注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9797注中獎，每注可得50元。

第115000074期39樂合彩中獎號碼為「10、20、28、29、36」。四合共開出13注，每注可得21萬2500元；三合共287注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4065注中獎，每注可得1125元。

第115000074期3星彩中獎號碼為「238」。壹獎共104注中獎，每注可得5000元。

第115000074期4星彩中獎號碼為「6842」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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