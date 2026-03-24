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    首頁 > 社會

    新北刑大警員接受黑道宴請洩辦案進度 涉貪污起訴

    2026/03/24 21:16 中央社
    新北刑大。（資料照）

    新北刑大。（資料照）

    新北市刑事警察大隊偵一隊鄭姓代理副隊長112年間擔任偵查佐時，涉嫌多次接受黑幫宴請，並洩漏詐騙案約談名單並允諾「簡單處理」，遭新北地檢署依涉違貪污治罪條例起訴。

    根據起訴書，112年7月5日鄭男帶著時任刑大偵一隊潘姓副隊長、趙姓偵查員，以及王姓、張姓、吳姓、盧姓偵查佐至台北市「逸香樓」餐廳，接受四海幫海驥堂王姓堂主宴請，作為洩漏靈骨塔詐欺案的對價。

    隔2天，鄭男向趙姓偵查員索取該案約談對象、日期後，隨即傳給王姓堂主，並允諾「我們也簡單處理」。同年11月8日，鄭男使用通訊軟體將另一起詐欺案的偵辦進度傳給王姓堂主，事後又2度接受王姓堂主招待飲宴及贈送茶葉。

    檢方日前偵結，依貪污治罪條例違背職務收受不正利益、刑法洩漏國防以外應秘密之消息等罪起訴鄭男，因一行為觸犯數罪，建請從重以違反貪污治罪條例論處。

    另外，當時承辦靈骨塔詐欺案的趙姓偵查員也依刑法洩密罪起訴。檢方認其明知鄭男是要將約談名單傳給王姓堂主，仍應要求交出名單，導致流入黑道手中，使偵查秘密淪為社交籌碼，不僅陷同事於險境，更使偵查計畫門戶洞開。但考量趙姓偵查員是被學長鄭男索討資料，且查無其他與幫派不正交往情形，若審理期間坦承犯行，建請從輕量刑。（編輯：李錫璋）1150324

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