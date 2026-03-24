員林百果山無臉男屍案 高大成揭「1關鍵」：恐是感情糾紛

法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

彰化員林百果山20日發生毀屍、挖眼珠的殘忍命案，起因於黃男向舅舅哭訴遭湯姓死者欺負，之前傳出毒品餵食引發殺機，今又傳出死者湯男對黃男使出「性暴力」，法醫高大成今天分析，凶殺案毀屍割臉，八九不離十與感情糾紛有關。

死者湯男（32歲）臉皮被割爛，整張臉皮被削掉，雙眼還被挖空，猶如骷髏頭，心臟也遭刺穿，慘死路邊，傳出湯男疑似在第一次與黃男見面時，就對他餵毒、性侵；黃事後不滿跟舅舅告狀，舅舅為他出氣，將湯男載到山區虐殺，甚至還挖去雙眼、剝下臉皮。

請繼續往下閱讀...

高大成指出，凶殺案有割臉、乳房或生殖器，大多有感情糾紛，會傷害臉部毀容，有8、9成與感情有關，如果傷害生殖器則是一定有感情糾紛，不只是毒品的問題。

生前虐待致死，或是死後虐屍，刑責差很多，如果是活著被虐待致死，罪責高，如果死後虐屍則是毀壞屍體，如何判定，高大成認為，可從出血量推斷，生前被虐，出血多，而且虐待時還會掙扎、扭動，刀痕傷勢也會不平整。

此外，對於民間謠傳，凶手將湯男的雙眼挖去，是擔心祂死後的靈魂來報復，高大成則表示否定，「活人都不怕了還怕死人嗎？」他說，屍體死狀悽慘，應該是凶手十分討厭死者，加上在過程可能有頂嘴、瞪人等行為，凶手會越看越討厭，將他的眼球挖出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法