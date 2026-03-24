亂扯治療師「只會治年輕妹」 照服員挨告誹謗、民事判賠3萬

蔡姓照服員在一家醫院一樓大廳傳述說L姓物理治療師只會治療年輕女性，被治療師控告涉誹謗，蔡員被二審刑事判拘役25日確定；台南地院（見圖）民事庭也判蔡要賠三萬元給L姓治療師。（記者王俊忠攝）

台灣有句俗話說「飯可以亂吃，話不能隨便亂說」，這是有案例可印證的！

1名蔡姓照顧服務員在1家大型醫院的1樓大廳治療區，涉多次向他人述說「L姓物理治療師只會幫年輕女性治療，還利用職權任意更換病人治療區域，罔顧病人權利」。這話傳到L姓治療師耳裡、氣得告蔡誹謗。雖蔡員辯稱不是她講的，是他人所述，但有其他治療師證稱在該處聽蔡員說過，二審刑事庭依誹謗罪判蔡員拘役25日；台南地院民事庭判蔡要賠L姓治療師3萬元慰撫金。

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L姓物理治療師控訴與蔡員因故生嫌隙，蔡員基於誹謗犯意、從2023年7月間至同年10月間，在他服務的醫院1樓大廳治療區，多次向在場其他人士口述「L老師只會幫年輕女生治療，還利用職權任意更換病人治療區域，罔顧病人權利」，這說詞足以毀損他的名譽，讓他受到精神上莫大痛苦，要向蔡員求償20萬元慰撫金。

法院開庭時，蔡員辯稱這些話不是她說的，是另1位林姓人士說的，要求駁回治療師的控訴。

一審民事庭法官調閱蔡員所涉此案的刑事判決，確認一審刑事依犯散布文字誹謗罪、判蔡拘役50日；蔡提起上訴，二審刑事改判她拘役25日，得易科罰金確定，可認定涉案事實是真實的。

該醫院的其他兩位物理治療師也證稱，曾在醫院1樓治療區聽蔡員說過上述這些話。民事法官因此審認蔡員所辯不足採信；而蔡員在醫院公共區域向不特定人傳述這些話，是指摘L姓治療師涉性別歧視與濫權，已侵害治療師的名譽，考量原、被告雙方社會、經濟地位等條件；蔡員目前無業，判蔡應賠3萬元給L姓物理治療師，民事部分還可上訴。

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