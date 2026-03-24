為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中州科大烏干達學生打黑工案 前苗栗縣府副處長二審仍判7年

    2026/03/24 16:08 記者陳建志／台中報導
    前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝，接受業者餽贈施壓下屬讓業者免於受罰，台中高分院依貪汙罪嫌，判處7年徒刑、褫奪公權4年。（資料照）

    前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝，接受業者餽贈施壓下屬讓業者免於受罰，台中高分院依貪汙罪嫌，判處7年徒刑、褫奪公權4年。（資料照）

    彰化縣中州科技大學2019年招收烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，前苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝因接受業者餽贈、招待、飲宴，向承辦人員施壓，讓業者免於受罰，一審依貪汙罪，判處7年徒刑，上訴台中高分院審理後今天宣判，仍判刑7年、褫奪公權4年，廖姓助理員則維持免刑。

    中州科大因少子化招生人數銳減，透過林姓台僑引進烏干達學生，原預計招收139名，但因簽證無法過關，只來了16名，因學生一來就背負10萬多元債務，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作還債，直到其中一名學生從工作處逃跑並向媒體投訴，全案才爆開。

    一審認為，此案受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，依貪污治罪條例圖利罪，判苗栗縣政府勞青處前副處長涂榮輝，7年徒刑、併科罰金240萬元、褫奪公權5年，全案上訴二審後今天宣判。

    判決指出，中州科大烏干達留學生涉嫌在台超時工作案爆發後，彰化縣政府發文要求苗栗縣政府調查，仲介的陳姓業者卻透過關係希望涂榮輝若要罰就罰他，不要罰工作的公司，涂男因此向縣府廖姓、古姓承辦人施壓，要求不用進行任何查處，依照其指示發函消極調查，做出「經查上開事業單位尚無違反勞動基準法相關情事」，並發函給勞動部勞動力發展署等單位，認為本案並無違反勞動基準法、就業服務法，使得相關公司未被裁罰，以此圖利相關公司90萬、20萬、20萬、2萬不等金額。

    涂男在台中高分院審理時仍否認犯行，法官認為他擔任苗栗縣政府勞青處副處長，不思守法自持、戮力從公，卻不避嫌與業者飲宴、交遊、收受餽贈禮品，又多次施壓下屬圖利私人，且犯後始終否認犯行，未能正視己非，亦無具體悔過表現，依貪污治罪條例公務員對主管事務圖利罪，判處7年徒刑、褫奪公權4年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播