中州科大烏干達學生打黑工案 前苗栗縣府副處長二審仍判7年

前苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝，接受業者餽贈施壓下屬讓業者免於受罰，台中高分院依貪汙罪嫌，判處7年徒刑、褫奪公權4年。（資料照）

彰化縣中州科技大學2019年招收烏干達外籍生來台就學，卻讓外籍生淪為血汗學工，前苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝因接受業者餽贈、招待、飲宴，向承辦人員施壓，讓業者免於受罰，一審依貪汙罪，判處7年徒刑，上訴台中高分院審理後今天宣判，仍判刑7年、褫奪公權4年，廖姓助理員則維持免刑。

中州科大因少子化招生人數銳減，透過林姓台僑引進烏干達學生，原預計招收139名，但因簽證無法過關，只來了16名，因學生一來就背負10萬多元債務，又必須在台灣生活，只能被迫超時或在夜間工作還債，直到其中一名學生從工作處逃跑並向媒體投訴，全案才爆開。

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一審認為，此案受害學生人數多、違法超時工作期間持續久，不法情節嚴重，依貪污治罪條例圖利罪，判苗栗縣政府勞青處前副處長涂榮輝，7年徒刑、併科罰金240萬元、褫奪公權5年，全案上訴二審後今天宣判。

判決指出，中州科大烏干達留學生涉嫌在台超時工作案爆發後，彰化縣政府發文要求苗栗縣政府調查，仲介的陳姓業者卻透過關係希望涂榮輝若要罰就罰他，不要罰工作的公司，涂男因此向縣府廖姓、古姓承辦人施壓，要求不用進行任何查處，依照其指示發函消極調查，做出「經查上開事業單位尚無違反勞動基準法相關情事」，並發函給勞動部勞動力發展署等單位，認為本案並無違反勞動基準法、就業服務法，使得相關公司未被裁罰，以此圖利相關公司90萬、20萬、20萬、2萬不等金額。

涂男在台中高分院審理時仍否認犯行，法官認為他擔任苗栗縣政府勞青處副處長，不思守法自持、戮力從公，卻不避嫌與業者飲宴、交遊、收受餽贈禮品，又多次施壓下屬圖利私人，且犯後始終否認犯行，未能正視己非，亦無具體悔過表現，依貪污治罪條例公務員對主管事務圖利罪，判處7年徒刑、褫奪公權4年。

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