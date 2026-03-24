誤信投資平台騙術，新竹貴婦遭詐1850萬。（情境照）

新竹市賴姓貴婦誤信詐騙集團投資平台可獲利的幌子，短期間內陸續在新竹市住家面交5次給詐團車手，總金額達1850萬元，新竹地院除將2名車手判刑，也判2人需如數賠償給賴女。

法官調查，112年12月底詐騙集團透過通訊軟體LINE群組「財謀天下」向新竹賴女訛稱，可透過千興投資平台投資獲利云云，賴女信以為真，依該詐欺集團指示，於113年1月12日在新竹市住家前，拿現金100萬元面交給詐欺集團成員鄭文瑜。

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113年2月21日賴女在竹市住家，拿現金200萬元面交給車手王翊安，當年3月1日面交現金150萬元，3月2日現金600萬元，3月5日現金800萬元，合計面交1850萬元給王男。

法官審酌鄭文瑜及王翊安均正值青年，不思循正當途徑賺取財物，反均加入詐欺犯罪集團各擔任取款車手，並與詐團成員共同詐欺賴女，而分別向其收得款項後，各依指示放至新竹市某公園及新竹市某廁所內而均層轉上手，均藉以掩飾隱匿特定犯罪所得來源與去向，2人所為均屬不該，最後依三人以上共同詐欺取財罪，判鄭女有期徒刑1年6月，王男2年10月。

附帶民事賠償部分，新竹地院民事庭判鄭女需賠償賴女100萬元、王男需賠償1750萬元。

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