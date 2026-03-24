為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉文宣品行賄 前彰縣議員施嘉華更一審改判3年

    2026/03/24 15:34 中央社
    前彰縣議員施嘉華涉文宣品行賄，台中高分院更一審改判3年。（資料照）

    前彰縣議員施嘉華涉文宣品行賄，台中高分院更一審改判3年。（資料照）

    前彰化縣議員施嘉華涉嫌以贊助或墊付文宣品費用方式行賄，歷經一、二審審理，案經上訴最高法院後發回，台中高分院更一審今天改判施嘉華3年徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

    依據檢方的起訴書指出，施嘉華為民國111年地方公職人員選舉彰化縣議會第20屆第3選區（和美鎮、伸港鄉及線西鄉）縣議員候選人，為期能順利當選，單獨或與父親施復興，對2名代表候選人及1名村長候選人，以贊助交付選舉文宣品當作賄賂。

    施嘉華等人共計製作及交付6500支文宣筆、2000個文宣打火機，以及5萬個文宣口罩，總金額合計新台幣13萬8000元，除要求對方及家人在投票時支持，也希望在競選時幫忙拉票。

    檢方偵辦時，施嘉華又教唆共犯周姓男子等人，在檢察官偵訊過程，就案情有關重要事項作虛偽陳述，檢方偵辦後，將施嘉華等人依違反公職人員選舉罷免法、教唆偽證等罪嫌起訴。

    彰化地方法院審理後，判處施嘉華有期徒刑3年2月、褫奪公權3年，又犯教唆偽證罪，處有期徒刑4月；施復興則被判有期徒刑3年4月、褫奪公權3年。

    經上訴台中高分院審理後，二審改判施嘉華3年1月徒刑、褫奪公權3年，教唆偽證罪部分仍判4月。施復興處有期徒刑3年3月、褫奪公權3年。

    案件上訴後由最高法院發回，台中高分院更一審今天宣判原判決撤銷，施嘉華違反選罷法部分處3年徒刑、褫奪公權3年，教唆偽證罪判刑3月。施復興違反選罷法處3年1月徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴。

    民事部分由檢方提起當選無效之訴，台中高分院於113年5月間，判決施嘉華當選無效確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播