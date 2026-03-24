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    首頁 > 社會

    聽聞洗錢好夥伴林秉文遭槍殺 郭哲敏開庭反應曝光

    2026/03/24 15:35 記者楊心慧／台北報導
    郭哲敏過去與林秉文合作，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，目前因案被羈押的郭哲敏今到高院開庭，針對媒體的詢問，他不發一語。（記者楊心慧攝）

    郭哲敏過去與林秉文合作，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，目前因案被羈押的郭哲敏今到高院開庭，針對媒體的詢問，他不發一語。（記者楊心慧攝）

    綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文為PGtalk負責人，因捲入「88會館」郭哲敏的地下匯兌案，涉及洗錢，2023年間遭檢方起訴，隔年放棄300萬元保釋金，棄保潛逃海外，法院以涉及違反銀行法發布通緝，但他驚傳在柬埔寨遭到槍殺，刑事局查證後證實消息。「88會館」負責人郭哲敏今至高等法院開庭，被問到是否知道林遇害，是否知道其原因？郭全程不發一語。

    PGtalk負責人林秉文出身自新北市三重、蘆洲地區，為當地知名角頭，起先因協助知名藝人澎恰恰處理債務，開始廣為民眾知悉，事後又因涉嫌協助88會館負責人郭哲敏等人用點數洗錢，登上媒體版面。

    新北地方法院一審期間，林直接棄保潛逃海外，放棄300萬元的保釋金，新北地院於去年1月以違反銀行法對其發布通緝，並被調查局、刑事局列入外逃通緝犯名單。

    林秉文今上午傳出昨晚在柬埔寨西港住處疑遭槍殺身亡，刑事局、調查局透過駐越南人員輾轉查證，得知林男已死、死因待查。據《柬中時報》報導，一名柬埔寨的西哈努克省警官透露，林秉文在路上遭槍擊身亡，該案屬有預謀謀殺，兇嫌為3至4人團夥，抵達現場後即對目標進行掃射後逃離，警方正展開追捕行動。

    郭哲敏過去與林秉文合作，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，目前因案被羈押的郭哲敏今到高院開庭，針對媒體的詢問，他不發一語。

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