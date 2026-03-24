自泰國違法輸入果凍威而鋼上網販賣 男子被訴

嘉義地檢署依違反藥事法起訴林男。（記者丁偉杰攝）

1名36歲嘉義縣民雄鄉林姓男子，從泰國購買未經核准輸入含禁藥的果凍威而鋼等商品，並透過蝦皮賣場等網路平台販賣牟利，近2年販售金額達300萬元，經民眾向台中市衛生局陳情檢舉遭檢調查辦，嘉義地檢署全案偵結，今天依違反藥事法起訴林男。

起訴書指出，林男自2022年11月起至2024年9月間，在泰國購買含有西地那非（sildenafil）等禁藥成分的果凍威而鋼、糖果味威而鋼口溶錠等商品，並輸入台灣，同時透過蝦皮賣場、7-11賣貨便等網路平台刊登販售，供不特定民眾購買。

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台中市衛生局於2024年元月間接獲民眾陳情並送檢，驗出商品含有西地那非的藥品成分，由於含有西地那非成分的藥品需經中央主管機關核准發給藥品許可證，才能輸入、販賣，若未經許可，即屬藥事法規定的禁藥。

案經嘉縣調查站調查，幹員於2024年9月間前往林男住處執行搜索，查扣泰國果凍1106包、泰國超級雙效錠253包、TENO-EM 1盒、SUPER-IN橘子口味雙效錠63盒等。

經查林男近2年販售金額達300萬元，林男坦承犯行，檢方依違反藥事法的輸入、販賣禁藥罪嫌起訴林男。

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