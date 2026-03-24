高雄富邦漢神工地鋼架倒塌壓死1移工砸2車 勞工局令停工重罰30萬元

鋼架倒塌約40分鐘後，工地才發現1名移工被在48樓處被鋼架壓住，送醫不治！（民眾提供）

興建中的高雄富邦漢神BOT建案，今（24）日上午10點10分發生重大工安意外，當時48樓處鋼構組配作業時，1.5噸重的框型鋼架倒塌，壓死1名27歲泰籍移工並砸損地面2輛休旅車，高雄市勞工局針對工地未依規定設置防止鋼構倒塌之充足臨時支撐設施，重罰30萬元並將追究雇主刑事責任。

據了解，當時工地大樓48樓處正進行鋼構組配作業，疑似構件材料或鎖固系統斷裂，導致鋼架倒塌，加上現未設置防止鋼構倒塌之充足臨時支撐設施，先是部分鋼構材料掉落到地面，砸損停放路旁的2輛車，事發40分鐘後，其他工人才發現48樓1名泰籍移工被鋼架壓住，消防人員獲報到場時已失去生命跡象，緊急送往高醫搶救仍宣告不治。

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高雄市勞工局指出，勞檢處已勒令現場停工，並已指派專人與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處合力協助保障罹災勞工家屬相關職災補償權益，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以最高30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。

勞工局呼籲各營建工地，針對鋼構組配作業場所，使用臨時支撐或螺栓等應使其充分固定，再行熔接或鉚接，且應擬訂安全作業方法及標準作業程序，並使勞工遵循，以保障勞工作業安全。

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