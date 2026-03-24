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    林秉文棄保潛逃柬埔寨疑遭槍殺身亡 新北院：若確認死訊將判公訴不受理

    2026/03/24 14:26 記者吳昇儒、劉詠韻／新北報導
    新北地院，目前尚未接獲相關證明文件，一旦確認死訊屬實，將把林所涉案情判決公訴不受理，並撤銷通緝。（記者吳昇儒攝）

    新北地院，目前尚未接獲相關證明文件，一旦確認死訊屬實，將把林所涉案情判決公訴不受理，並撤銷通緝。（記者吳昇儒攝）

    潛逃海外的通緝犯綽號「鱸鰻」、「百億賭王」的林秉文，據傳昨日深夜在柬埔寨遭歹徒持槍伏擊身亡。林秉文於2023年間涉洗錢案被起訴後，棄300萬元保釋金潛逃海外，被新北地院通緝。其身亡消息傳回國內，據悉新北地院目前尚未接獲相關證明文件，一旦確認死訊屬實，將把林所涉案情判決公訴不受理，並撤銷通緝。

    PGtalk負責人林秉文出身自新北市三重、蘆洲地區，為當地知名角頭，起先因協助知名藝人澎恰恰處理債務，開始廣為民眾知悉，事後又因涉嫌協助88會館負責人郭哲敏等人用點數洗錢，登上媒體版面。

    新北地方法院一審期間，林直接棄保潛逃海外，放棄300萬元的保釋金，新北地院於去年1月以違反銀行法對其發布通緝，並被調查局、刑事局列入外逃通緝犯名單。

    林男在逃期間，更在境外高調開直播及PO文，宣稱自己逃亡不是規避官司，而需要時間處理個人私事，並嗆國民黨立委徐巧芯「回去時間是我自己來定，什麼時候輪到妳來幫我做主」等語。

    今日上午卻傳出林秉文昨晚在柬埔寨西港住處疑遭槍殺身亡，刑事局、調查局透過駐越南人員輾轉查證，得知林男已死、死因待查，我國司法警察目前正設法跨國釐清案件發生過程。據了解，林男家屬已向外交部申請，趕往柬埔寨善後。

    知情人士指出，林秉文所涉詐欺、洗錢等罪件，目前仍在新北地院一審未結；依照慣例，會等通緝被告到案之後，再重新分案審理，除非家屬、律師或是司法警察（官）陳報，否則合議庭不會主動調查通緝被告是否死亡。

    新北地院今日指出，合議庭目前尚未接獲林秉文身亡的相關文件，一旦確認死訊屬實，將把林秉文所涉案情判決公訴不受理，並撤銷通緝。

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