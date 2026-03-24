為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗休旅車滑落圳溝險翻田！父載3子女驚魂警急救援

    2026/03/24 14:13 記者彭健禮／苗栗報導
    陳姓男子駕駛休旅車載3名子女，於行經苗栗縣頭份市田間小徑時，車輛不慎滑落路旁落差1公尺深的圳溝，差點翻落田，幸好沒有人員受傷，但車身嚴重傾斜、動彈不得。（警方提供）

    陳姓男子駕駛休旅車載3名子女，於行經苗栗縣頭份市田間小徑時，車輛不慎滑落路旁落差1公尺深的圳溝，差點翻落田，幸好沒有人員受傷，但車身嚴重傾斜、動彈不得。（警方提供）

    陳姓男子今（24）日上午駕駛休旅車載3名子女，於行經苗栗縣頭份市田間小徑時，車輛不慎滑落路旁落差一公尺深的圳溝，差點翻落田，幸好沒有人員受傷，但車身嚴重傾斜受困。警方獲報到場，協助通知拖吊車將車輛吊起脫困。

    苗栗縣頭份警分局斗坪派出所所長劉啟威、警員鄭凱元於今天上午9點巡邏時獲報，指頭份市新華里隆華街附近田間小徑，有車輛滑落，需要協助。員警到場後，了解陳男駕駛休旅車於行經該處田間小徑時，一時恍神，車輛滑落路旁落差一公尺深的圳溝。

    雖陳男及車上3名子女皆已脫困，但休旅車左側前後輪皆滑落，動彈不得，員警遂協助通知拖吊車，並從旁協助疏導與管制，使拖吊業者順利將車輛成功安置，陳男也感謝警方積極協助。

    頭份警分局分局長郭譯隆肯定2警對於民眾受困能給予關懷與協助，其熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許，另藉此提醒民眾停車時應注意地形，小心行駛，避免類似情形發生。

    警方獲報到場，協助通知拖吊車將車輛吊起脫困。（警方提供）

    警方獲報到場，協助通知拖吊車將車輛吊起脫困。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播