公親變事主！店員見酒客跟朋友吵架 上前勸阻反被砍

警方逮捕李嫌。（記者王冠仁翻攝）

在台北市天母1家美式酒吧工作的余姓店員，見到店內李姓客人跟其朋友吵架，余好心上前勸阻，沒想到此舉讓李大為光火。李氣得跑到停放在店外的機車上拿出1把菜刀，再跑回店內持刀攻擊余，導致余多處受傷；李犯案後隨即騎車落跑，但轄區警方獲報後追查，火速在1個小時內逮到他，並查扣他犯案用的凶刀。

警方調查，32歲李姓男子在上週六凌晨3時許，跟朋友在台北市中山北路6段1家美式酒吧聚會，期間喝了不少酒；後續李不知為何，跟朋友越講越氣，在店內大吵起來。

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當時在店內工作的余姓店員見狀，上前勸阻，沒想到李見狀，認為余在找碴，氣得跑去停放在店外的機車中拿出1把菜刀，再持刀返回朝余攻擊。余慌亂中被砍多刀，導致胸前、右小腿、左手手指撕裂傷，李見對方受傷流血，丟下朋友隨即自己騎車落跑。

警方獲報後立刻調閱監視器畫面追查，根據李嫌騎乘的機車動線，火速在案發後1個小時內逮到他，並將他依殺人未遂罪嫌移送。

士林分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿訴諸暴力解決問題，警方對於任何不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會安全秩序。

警方查扣李嫌犯案用的菜刀。（記者王冠仁翻攝）

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