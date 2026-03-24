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    首頁 > 社會

    非法仲介抖音招農工 泰籍女來台種蒜14人被逮

    2026/03/24 13:33 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林地檢署指揮民署台中市專勤隊及彰化、台中警察局，破獲非法仲介集團，透過抖音直播招攬泰籍人士來台從事農務。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署指揮民署台中市專勤隊及彰化、台中警察局，破獲非法仲介集團，透過抖音直播招攬泰籍人士來台從事農務。（雲林地檢署提供）

    農業缺工，非法仲介集團竟透過抖音（Tik Tok）公開直播招工。雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊及彰化、台中警察局，偵破54歲陳男與逾期停留的泰國籍雙胞胎姊妹娜娜、妮妮為首非法仲介集團，他們透過抖音公開招攬泰籍同鄉以觀光之名來台，非法從事農務工作，逮捕陳嫌與娜娜及14名種蒜的泰籍女子，全案今（24）日偵查終結依違反就業服務法起訴，另妮妮出境未到案，地檢署依法發布通緝。

    雲林地檢署接獲台中專勤隊通報，指在社群媒體抖音上有泰國籍人士公開招攬同鄉來台工作訊息，由檢察官林穎慶指揮偵辦，專案小組經過搜證調查，在陳嫌位在雲林斗六市一處房屋查獲陳嫌、娜娜及14名泰籍女子，現場查扣手機、帳冊等犯罪證物。

    檢方指出，調查發現去年7月至10月 間，娜娜、妮妮透過抖音招攬同鄉女子來台工作，以泰銖2萬4000元（折合台幣約2萬1600元）代價，用免簽證觀光名義來台，入境後由陳嫌提供斗六住處當宿舍，並由娜娜負責管理與泰籍人士溝通聯繫，載往雲林四湖等地農地種蒜，每日工資1600元至1800元不等，陳男每日每人抽200元。

    檢方表示，未經許可跨境人力仲介行為都屬違法，違者可處10萬元至50萬元罰鍰，僱用的農民也會被罰，若意圖營利者，則可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

    雲林地檢署破獲非法仲介集團公開在抖音直播招工。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署破獲非法仲介集團公開在抖音直播招工。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署破獲非法仲介集團公開在抖音直播招工。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署破獲非法仲介集團公開在抖音直播招工。（雲林地檢署提供）

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