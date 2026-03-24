早餐吃泡麵竟成索命符！惡表姊虐殺11歲表弟 重判徒刑12年

11歲男童早餐吃泡麵卻騙表姊吃吐司，被表姊認為說謊把他打死。泡麵示意圖。（資料照）

高雄一名年僅11歲的過動症男童被父母託付給表姊照顧，男童告訴表姊早餐吃吐司，表姊卻發現實際上吃了泡麵，氣得拿塑膠棍狂抽、掌摑，更逼迫體力不支的男童連續交互蹲跳2小時，最後跌倒，導致腦出血送醫不治，法官依「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」重判表姊有期徒刑12年。

判決指出，表姊受託照顧領有發展遲緩證明的表弟，雖對外表現出關心醫療與學業，私下卻長期實施暴力管教。2024年1月1日晚間，表姊發現表弟早餐明明吃泡麵，卻謊稱吃吐司，竟當場情緒失控，先是瘋狂掌摑表弟臉部，再持塑膠棍猛抽背部及頭部。

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隨後，表姊下令表弟進行長達2小時的高強度體能，包括半蹲、交互蹲跳，過程中，表弟因體力透支兩度撞到頭部，甚至出現嘴唇發白、換不到氣等缺氧狀態，表姊仍不准他休息，最終導致表弟因腦部嚴重出血，在廁所門口不支倒地昏迷。

表弟倒地後，表姊不但未立即送醫，還與男友調侃表弟：「腦子更有問題了」、「A童整個臉色蒼白」、「感覺要昏倒是要嚇死我？！」還傳送一個「捶地大笑」的貼圖，直說：「我以為他真的要死了。」直到隔日清晨見狀況惡化，才將表弟送往長庚醫院。

表弟在醫療團隊搶救下掙扎近兩個月，仍因硬腦膜下腔出血、腦髓壞死宣告不治，全身更被驗出21處新舊瘀傷。高雄地方法院審理時，表姊坦承動手打表弟，她的律師辯稱，管教的目的是為了導正表弟的品性，且曾幫表弟進步到取消障礙證明，請求法院減刑。

但法官發現，表弟曾多次因傷遭校方通報兒少保護，且表姊身為主要照顧者，卻對無反抗能力的過動兒童施加殘酷暴力，案發後一度謊稱男童是「燒到跌倒」，態度難認良好，雖事後與男童父母達成80萬元調解，但仍無法彌補家屬喪子之痛，因此重判12年徒刑，可上訴。

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