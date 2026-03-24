電玩直播主網售復古遊戲機全盜版 逮扣逾7萬件侵權市值11億

警方查扣7萬多件侵權遊戲機和軟體。（記者許麗娟攝）

刑事局智慧財產權偵查大隊破獲大宗盜版遊戲機、遊戲軟體案，涉案人為數名電玩直播主，透過YouTube直播遊戲教學並進行商品販售，遭查扣7萬多件侵權遊戲，市值逾11億元。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊今（24）日公布，於去年11月12日在新北市三重區、台中市豐原區查獲張男（36歲）、蔡男（38歲）及游男（28歲）等3人，涉嫌扮演電玩直播主，趁機銷售電腦主機、遊戲掌機、桌上型遊戲機、記憶卡、外接硬碟侵權證物等侵權商品。

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偵三隊指出，張男等人分別於YouTube平台以直播教學、開箱介紹等方式進行頻道經營，表面上看似各自獨立，進一步追查發現，相關人等實際分工合作，透過影音內容吸引觀眾後，將流量導向共同使用之蝦皮購物帳號、官方網站及實體門市進行販售。

相關銷售的遊戲主機主打「復古街機」、「懷舊遊戲」等，像是要價近萬元的月光寶盒，主機內所預載的遊戲軟體為未經授權的盜版遊戲，包含「亞洲新日企劃股份有限公司」多款知名遊戲，如「月華劍士」、「侍魂」、「風雲默示錄」、「格鬥天王」等，已涉嫌違反著作權法及商標法。

警方另經深入追查發現，犯嫌經營模式複雜，以「復古電玩體驗」或「教學示範」包裝販售行為，甚至還提供「客製化」服務，並有實體店面進行「售後服務」，初估侵權遊戲檔案數達7萬4027件，侵權市值逾11億元，全案依違反著作權法及商標法等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。

電玩直播主以復古街機和懷念遊戲吸引消費者購買。（記者許麗娟攝）

月光寶盒價值近萬元。（記者許麗娟攝）

電玩直播主以復古街機和懷念遊戲吸引消費者購買，但裡頭的戲全是盜版的。（記者許麗娟攝）

警方查扣7萬多件侵權遊戲，市值逾11億元。（記者許麗娟攝）

警方前往3C實體店面查扣相關商品。（民眾提供）

直播主涉嫌透過影音吸引觀眾後，將流量導向網站及實體門市販售。（民眾提供）

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