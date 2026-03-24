女生愛女生表白遭拒 竟網路攻擊「不要臉的綠茶噁女」

新竹胡姓女子愛上女大生小美，表白遭拒後，竟開始發動網路攻擊。（情境照）

新竹胡姓女子愛上女大生小美，表白遭拒後，竟開始發動網路攻擊，痛罵「不要臉的綠茶、愛搞男女關係的噁爛噁女」，又試圖透過親友聯繫小美，新竹地院依跟騷法判刑。

法官調查，胡女於112年透過社群軟體結識小美，113年4月以訊息問「妳是不是喜歡我？」小美僅表示「目前還是偏朋友的那種喜歡」，隨後對於胡女所傳訊息及邀約見面均不予回應。

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事後胡女前往小美就讀學校社團辦公室，留置裝有隨身碟牛皮紙袋，並聯繫小美學姐轉知此事，要小美看隨身碟所存內容，再次向小美表白，小美因不堪其擾予以封鎖。

事後胡女改以其他帳號，傳送「妳很不要臉的綠茶…誰叫妳是隨便愛搞男女關係的女生，妳這噁爛噁女」、「妳也太不要臉了…我也知道妳爸爸是做什麼的，我們是還沒有要到更難堪」、「做什麼齷齪（幹養魚吊人下三濫事）…妳這沒感情演戲的假人」等警告、辱罵或貶抑訊息，又傳送訊息給小美胞姊及與社會生活關係密切友人，試圖透過親友輾轉聯繫小美，而以此等方式使小美心生畏怖，足以影響其日常生活及社會活動。

法官審酌胡女無視小美已無意與其聯絡往來，猶持續跟蹤騷擾，使被害人承受精神上困擾、恐懼，並影響日常生活及社會活動，且審理中始終否認犯行，最後依跟蹤騷擾防制法之跟蹤騷擾罪處拘役30日，得易科罰金。

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