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    百果山命案廖大乙曝眼被挖掉難招魂 禮儀社：略有波折有招到魂

    2026/03/24 12:25 記者顏宏駿／彰化報導
    湯男陳屍百果山產業道路旁。（民眾提供）

    湯男陳屍百果山產業道路旁。（民眾提供）

    彰化百果山傳出毀容、挖眼珠命案，由於凶嫌手法極為殘忍，引發各界討論。民俗專家廖大乙說，眼睛是「靈魂之窗」，死者眼睛挖掉，靈魂回不了家，家屬恐難招得死者的魂魄。但負責死者後事的禮儀社表示，招魂過程雖略有波折，但最後有招到魂，這應歸功警方迅速逮到凶嫌。

    廖大乙認為，凶嫌可能略懂「靈魂之道」，所以將死者雙眼挖出、臉皮幾乎削爛。他說，人有「三魂」，分別為靈魂、覺魂與生魂，在民俗觀點中，若往生者遭殺害後又被毀容、甚至挖去雙眼，就很難「超生」，「眼睛為靈魂之窗」，凶手企圖透過破壞面容與雙眼，封鎖往生者的視線，讓冤魂無法認出凶手，從而躲避陰間的報應與索命。

    這樣的行徑，顯示凶手可能試圖藉此規避靈界的追查，也讓家屬很難招到魂。他建議，住在附近的民眾或遊客，可以在身上帶著「平安符」，例如墊轎金或到大廟求符，可以保自身平安。

    對此，記者求證禮儀社，禮儀社表示，21日他們到現場雖歷經波折，但仍有招到魂，「這不能開玩笑」，若招不到，他們和家屬一定還會回到現場，直到「結都解」才會招到，也許，凶嫌迅速落網，死者沒有牽掛，就跟著家人走了。

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