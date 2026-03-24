「狗不是我養的」仍遭送辦！彰化嬤遭咬200處 養雞場業者遭函送

警方透過監視器，鎖定逞凶的犬隻。（民眾提供）

彰化縣埤頭鄉日前發生駭人惡犬攻擊事件，一名76歲陳姓阿嬤在田間作業時，突遭3隻犬隻圍攻撕咬，全身留下超過200處傷口，命危送醫，至今已接受4次清創手術，仍在住院治療。警方循線追查後發現，涉案犬隻來源複雜，除流浪犬外，疑有家犬混入攻擊，並鎖定一名養雞場業者涉有飼養管理疏失，對方雖矢口否認，但警方仍依涉過失傷害罪嫌，函送彰化地檢署法辦。

警方表示，案發後立即展開「惡狗追緝令」，清查附近出沒犬隻，初步列出近10隻可疑犬隻名單，但因民眾指認多半模糊，僅能透過路口與住家監視器逐步比對，縮小範圍，甚至連長期在鄉間送信的郵差，也幫忙提供線索，協助辨識哪些犬隻有追人或攻擊紀錄。

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警方表示，調查發現不僅阿嬤受害，另有年輕人曾遭犬隻攻擊，相關被害人與家屬已完成筆錄，並對疑似飼主提出告訴。雖養雞場業者到案後矢口否認，但因多名村民指證，警方蒐證後仍認定其涉有過失，依法函送偵辦。

受傷阿嬤約200處的傷口，由於傷口深幾見骨，不斷化膿，將再進行第4度清創手術，同時，醫院發現其家庭經濟並不好，決定為阿嬤做5次的免費高壓氧治療，以加速傷勢復原。

陳阿嬤遭咬200處傷口嚴重，已進行4度清創手術，復原緩慢，彰化醫院將免費做高壓氧治療，以加速傷勢復原。（彰化醫院提供）

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