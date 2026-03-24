誘24名HBL球員拍裸照、散布不雅片 職籃經紀人更一審維持重判

前職籃球員經紀人劉維霖。（資料照）

前職籃球員經紀人劉維霖取得並散布24名HBL（高級中等學校籃球聯賽）球員不雅影像，甚至傳訊恐嚇其中一名明星球員，要求拍裸露影片，另在IG上假冒正妹，騙一名成年球員拍裸露下體的不雅影像，新北地院依違反兒少性剝削防制條例等罪判2年8月，案經上訴，高等法院改重判4年徒刑。劉男不服再提上訴，高院更一審今宣判駁回上訴。

檢警調查，2021年4月起，劉男與網友透過分享雲端硬碟連結、傳訊或共用雲端硬碟等方式，取得24名HBL球員的不雅影像，隨即把這些影像存在雲端硬碟中，以球員的學校及姓名作為資料夾名稱，再與「同好」交換分享。

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新北地檢署查出，同年5月14日晚間，劉男還透過IG傳訊給其中一名HBL明星球員威脅說：「如果不出來處理，會把你的不雅影像交給教練處理，讓隊友、家人、學長都知道」，逼球員與他在學校前見面，再假好心說會協助處理這些影像，但要求此名被害人陪他泡湯，並拍裸露下體影片給他作為回報，被害人最後沒上當。

檢方認為，劉男涉犯兒少性剝削防制條例中的「脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂」、「散布少年為猥褻之電子訊號罪嫌」、恐嚇、詐欺等罪，將他起訴。

新北地院審理認定，劉男涉犯散布少年為猥褻之電子訊號罪，共24罪，判刑2年4月，詐欺罪判4月，脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂罪、恐嚇罪均無罪。

全案上訴後，高等法院傳訊該明星球員在內的多位被害人，認定劉男涉犯散布少年為猥褻之電子訊號罪、詐欺罪之外，另涉脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂罪，依從一重論以脅迫使少年製造猥褻電子訊號未遂罪，判刑4年。

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